Зачинщиком революции в Ливии опять назвали США

США причастны к формированию антиправительственного движения внутри Ливии, целью которого является свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Николас Мадуро.

"Они (США) создают условия для оправдания вторжения в Ливию. Трудные времена, которые переживает Ливия, не стоит мерить по информации от имперских новостных агентств", - сказал Мадуро, говоря о западных СМИ.

Похожее мнение ранее высказывал экс-руководитель Кубы Фидель Кастро, который считает, что Вашингтон планирует вторжение в Ливию для получения контроля над ливийской нефтью.

Между тем, глава Госдепа США Филипп Кроули в четверг заверил журналистов, что происходящие на Ближнем Востоке и в Северной Африке события ни в коей мере не спровоцированы Америкой.

"Многие люди подозревают, что за всеми этими событиями кто-то стоит. Но эти важные события естественны. Процесс начался в Тунисе. Все началось с одного человека, который искал справедливости и которому в справедливости было отказано. Он совершил самосожжение, и это в буквальном смысле стало искрой, с которой начался период важных перемен", - сказал Кроули на брифинге в вашингтонском центре иностранной прессы.

Акции протеста в ливийских провинциях с требованием ухода Муаммара Каддафи, правящего в стране уже 42 года, продолжаются с 15 февраля. По данным международных организаций, власти жестоко подавляют демонстрации, а в столкновениях с силами безопасности и иностранными наемниками погибли от 600 до одной тысячи человек, около 4 тысяч получили ранения. Иностранные государства проводят массовую эвакуацию своих граждан из Ливии, тогда как ливийские власти грозят ужесточить действия в отношении противников режима.

На днях Каддафи выступил с обращением к народу, в котором заявил, что оставлять власть и страну не собирается.

В настоящее время помимо Ливии - страны с богатейшими в Африке запасами нефти, беспорядки продолжаются в Йемене и Бахрейне, антиправительственные выступления так же отмечены в Ираке и Иране.

ТСН