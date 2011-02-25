Бен Ладен дал приказ не убивать мирных мусульман

Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен призвал боевиков организации избегать нападений на гражданское население мусульман, сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя лидера террористов Аймана аз-Завахири.

"Некоторые операции, в которых мусульмане были атакованы в мечетях, на рынках и других местах или собраниях, правдиво или нет, приписывались боевикам-моджахедам. Братья "Аль-Каиды" дистанцируются от подобных операций. Шейх Усама бен Ладен поручил мне снова напомнить об этом. В связи с этим я призываю моджахедов следовать законам шариата и интересам мусульман, перед тем как предпринимать какую-либо операцию джихада", - цитирует РИА "Новости" аудиообращение Завахири.

Заместитель бен Ладена также отметил, что боевики "Аль-Каиды" не причастны к теракту у христианской церкви в Египте, когда погибли более 20 человек. Сразу после взрыва египетские эксперты и официальные лица указывали на высокую вероятность причастности к теракту "иностранных сил". Ранее "Аль-Каида" выступала с угрозами в адрес египетских христиан.