Эвакуацию украинцев из Ливии осложняет комендантский час

В связи с введением в Триполи комендантского часа Министерство иностранных дел Украины прорабатывает возможность перелета первого эвакуационного самолета в Ливию завтра, 23 февраля.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Посольства Украины в Ливии, сегодня в г. Триполи ожидается введение комендантского часа, который будет действовать с 16.00 до 8.00.

Это, в свою очередь, делает невозможным безопасный переезд в аэропорт г. Триполи граждан Украины, которые выразили желание вернуться в Украину в рамках эвакуации, а также осложняет получение от ливийских компетентных органов разрешений на перелет и посадку в столичном аэропорту иностранных, в том числе украинского, самолетов в этот промежуток времени.

Учитывая это, а также для обеспечения безопасного сбора в аэропорту и посадки на борт самолета украинских граждан, на данное время МИД совместно с МЧС и Минобороны Украины оперативно прорабатывают возможность обеспечения перелета первого эвакуационного самолета в Ливию завтра, 23 февраля 2011 г.

Как сообщал УНИАН, по данным Департамента прессы и информации Министерства обороны Украины, для проведения операции по эвакуации граждан Украины с территории Ливии подготовлен военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил Вооруженных сил Украины. Сегодня днем Ил-76МД осуществил перелет с места постоянного базирования на военную площадку аэропорту “Борисполь”, дозаправился горючим, экипаж прошел таможенные процедуры и находится в готовности для вылета в Ливию.

По данным МИД, по состоянию на вечер 21 февраля готовность выехать в Украину подтвердили около 170 граждан Украины, которые проживают и работают в этой стране, а также члены семей сотрудников Посольства Украины в Ливии.

Как сообщал УНИАН, в течение несколько дней в Ливии проходят акции протеста против действующей власти. По разным данным, в результате столкновений погибли от 300 до 400 человек.