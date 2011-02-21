Ливия - на грани гражданской войны и развала?

Сын многолетнего ливийского лидера Муамара КАДДАФИ - Сейф аль-Ислам заявил, что страна находиться на грани гражданской войны и развала.

Выступая с телеобращением, КАДДАФИ-младший сообщил, что протестующие захватили ряд военных баз, танки и оружие, передает Радио «Свобода».

Назвав преувеличенными сообщения о гибели сотен людей, он в то же время признал, что полиция и армия совершили ряд ошибок, пытаясь подавить протесты.

Сейф аль-Ислам КАДДАФИ заявил, что сегодня парламент страны рассмотрит вопрос о проведении реформ и увеличении зарплат.

По словам военных, в воскресенье вечером войска оставили второй по величине город страны Бенгази, где происходили самые ожесточенные столкновения. Их жертвами - по данным правозащитников - стали более 200 человек.

Мировое сообщество требует остановить кровопролитие в Ливии.