Швейцария раскрыла состояние счетов Мубарака

На швейцарских счетах бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его окружения находятся десятки миллионов долларов. Об этом 20 февраля, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Штефан фон Белоу (Stefan von Below).

"Нам пока не известно, получены эти деньги в результате законных операций или нет", - приводит его слова Лента.ру. Если выяснится, что суммы на счетах были получены преступным путем, судьбу денег определят "компетентные судебные органы".

Информацию о состоянии счетов бывших египетских чиновников и родственников Мубарака в швейцарский МИД передали банки, уполномоченные в таких случаях определить принадлежность денег.