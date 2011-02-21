Швейцария раскрыла состояние счетов Мубарака
01:42, 21 февраля 2011Мир
2240
Это десятки миллионов долларов
На швейцарских счетах бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его окружения находятся десятки миллионов долларов. Об этом 20 февраля, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Швейцарии Штефан фон Белоу (Stefan von Below).
"Нам пока не известно, получены эти деньги в результате законных операций или нет", - приводит его слова Лента.ру. Если выяснится, что суммы на счетах были получены преступным путем, судьбу денег определят "компетентные судебные органы".
Информацию о состоянии счетов бывших египетских чиновников и родственников Мубарака в швейцарский МИД передали банки, уполномоченные в таких случаях определить принадлежность денег.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter