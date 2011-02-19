Обама призвал Бахрейн, Ливию и Йемен не расстреливать демонстрантов

Президент США Барак Обама призывает власти Бахрейна, Ливии и Йемена воздерживаться от насилия в отношении участников оппозиционных демонстраций.

В этих странах проходят антиправительственные манифестации, постоянно поступают известия о погибших и раненых.

"Я очень обеспокоен сообщениями о проявлениях насилия в Бахрейне, Ливии и Йемене. США осуждают насильственные действия со стороны правительств этих и любых других стран против мирных демонстрантов", - говорится в письменном заявлении Обамы.

Президент США выразил соболезнования родным и близким погибших во время демонстраций. "У людей, где бы они ни находились, есть универсальные права, в том числе право на свободу мирных собраний. США призывают правительства Бахрейна, Ливии и Йемена к сдержанности в отношении мирных демонстраций и к уважению прав своих народов", - цитирует РИА "Новости".

Отправной точкой беспорядков в регионе стала "жасминовая революция", произошедшая в Тунисе 14 января, замечает агентство.