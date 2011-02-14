На улицах Тегерана строят баррикады, счет раненых идет на десятки

В ходе столкновений демонстрантов и полиции в Тегеране как минимум один человек был убит, число раненых исчисляется десятками, более 200 человек были задержаны, сообщает Лента.ру со ссылкой на микроблоги очевидцев событий.

С окончанием рабочего дня число митингующих значительно увеличилось: десятки тысяч людей разными путями направляются к двум главным площадям города - Азади (Свободы) и Энкелаб (Революции).

Люди скандируют антиправительственные лозунги, требуют освобождения политических заключенных и демократизации режима. На некоторых улицах стали появляться баррикады, за которыми люди прячутся от полиции.

Демонстрантам противостоят около 10 тысяч полицейских и неопределенное число басиджей - участников полувоенных проправительственных формирований. Они, в основном, пытаются не допустить скопления большого числа людей на указанных площадях, применяя слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

Аналогичные выступления противников правительства проходят и в других крупных городах страны.

Вся эта информация требует дополнительного подтверждения, поскольку власти фактически заблокировали работу всех неподконтрольных СМИ. Иностранным корреспондентам вообще запрещено работать.

Ранее сообщалось, что власти отключили в Тегеране сотовую связь и интернет, чтобы помешать демонстрантам координировать свои действия.