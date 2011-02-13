Итальянские женщины вышли на митинг против Берлускони
19:35, 13 февраля 2011Мир
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Более чем в 200-х городах
В Италии и ряде других стран в воскресенье прошли массовые акции в поддержку прав женщин.
В крупнейшей демонстрации в центре Рима приняли участие десятки тысяч человек.
Поводом для протестов послужил последний сексуальный скандал, связанный с именем премьер-министра Сильвио Берлускони. Прокуратура обвинила его в оплате услуг несовершеннолетней проститутки. Участники акций протеста заявляют, что поведение премьера унижает достоинство женщин. Сам Берлускони утверждает, что дело против него политически мотивированно.
Протесты прошли более чем в 200-х городах Италии и нескольких иностранных столицах.
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