Итальянские женщины вышли на митинг против Берлускони

В Италии и ряде других стран в воскресенье прошли массовые акции в поддержку прав женщин.

В крупнейшей демонстрации в центре Рима приняли участие десятки тысяч человек.

Поводом для протестов послужил последний сексуальный скандал, связанный с именем премьер-министра Сильвио Берлускони. Прокуратура обвинила его в оплате услуг несовершеннолетней проститутки. Участники акций протеста заявляют, что поведение премьера унижает достоинство женщин. Сам Берлускони утверждает, что дело против него политически мотивированно.

Протесты прошли более чем в 200-х городах Италии и нескольких иностранных столицах.

Радио Свобода