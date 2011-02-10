Вице-президент Египта пробыл в эфире 8 минут

Через полчаса после окончания телеобращения к нации президента Египта Хосни Мубарака на экранах национального телевидения появился вице-президент страны Омар Сулейман.

В выступлении, продлившемся 8 минут, он поддержал позицию Мубарака, отказавшегося покинуть свой пост, и также говорил о "плавной передаче власти в соответствии с законом и конституцией" и "национальном диалоге".

Он призвал молодых людей, собравшихся на площади Тахрир "вернуться домой и на работу", назвав их при этом "героями Египта" и посоветовав не прислушиваться к неназванным "спутниковым телеканалам", цитирует Би-би-си.