Лидеры стран еврозоны проведут специальный саммит 11 марта
Ромпой написал в Twitter’е
Лидеры стран-членов зоны евро проведут специальный саммит 11 марта.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом написал в собственном микроблоге на Twitter’е Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ.
«Я пригласил глав государств и правительств еврозоны на саммит в Брюсселе 11 марта вечером», - написал он.
Ранее предполагалось, что саммит состоится в воскресенье, 13 марта, но, по словам дипломатов, этому воспротивилась одна из больших стран-членов зоны евро.
В ходе заседания лидеры стран-членов зоны евро планируют согласовать план действий для предупреждения возможных будущих долговых кризисов.
Как сообщал УНИАН, 4 февраля лидеры стран-членов зоны евро согласились усилить координацию экономической политики.
Детали такого усиления должны быть обсуждены до следующего заседания Европейского Совета 23-24 марта этого года.