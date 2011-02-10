Лидеры стран еврозоны проведут специальный саммит 11 марта

Лидеры стран-членов зоны евро проведут специальный саммит 11 марта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом написал в собственном микроблоге на Twitter’е Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ.

«Я пригласил глав государств и правительств еврозоны на саммит в Брюсселе 11 марта вечером», - написал он.

Ранее предполагалось, что саммит состоится в воскресенье, 13 марта, но, по словам дипломатов, этому воспротивилась одна из больших стран-членов зоны евро.

В ходе заседания лидеры стран-членов зоны евро планируют согласовать план действий для предупреждения возможных будущих долговых кризисов.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля лидеры стран-членов зоны евро согласились усилить координацию экономической политики.

Детали такого усиления должны быть обсуждены до следующего заседания Европейского Совета 23-24 марта этого года.