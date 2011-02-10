Бен Ладен больше не "террорист №1"

Наибольшую угрозу для безопасности США представляет йеменский террорист Анвар аль-Авлаки, заявил в среду, 9 февраля, глава Национального контртеррористического центра США (National Counterrorism Center - NCTC) Майкл Лейтер (Michael Leiter), сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Выступая в Конгрессе, Лейтер рассказал, что возглавляемая Осамой бен Ладеном ветвь Аль-Каиды, базирующаяся в Пакистане, за последнее время была существенно ослаблена атаками армии США, в первую очередь - налетами беспилотников. "Аль-Каида в Пакистане, мы считаем, сейчас наиболее слаба за последние 10 лет", - цитирует слова Лейтера агентство Bloomberg.

Ранее Осаму бен Ладена, которого американские власти считают ответственным, в том числе, за теракты 11 сентября 2001 года, неоднократно называли "террористом номер один". Он входит в десятку самых разыскиваемых террористов ФБР.

Майкл Лейтер отметил, что Анвар аль-Авлаки и йеменская Аль-Каида представляет особую угрозу потому, что способна вербовать людей, в том числе, на территории США. Глава NCTC признал успехи аль-Авлаки в "инновациях, которые усложняют нашу работу". Он подчеркнул, что лидер йеменских террористов владеет английским и умело использует возможности интернета для пропаганды своих идей. "Он говорит напрямую с теми, кто здесь живет", - добавил Лейтер.