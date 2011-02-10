В Одессе состоится презентация Дунайской стратегии

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА 14 февраля посетит Одессу, где примет участие в презентации Стратегии ЕС относительно Дунайского региона. В презентации также примут участие украинские и европейские эксперты.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Дунайская Стратегия объединяет 14 стран (8 из которых являются членами ЕС): Германию, Австрию, Венгрию, Чешскую Республику, Словакию, Словению, Болгарию, Румынию, Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Молдову и Украину.

Стратегией предусмотрено: увеличение грузовых перевозок по Дунаю на 20% до 2020 года; восстановление экосистемы Черного моря образца 1960 года до 2020 года; обеспечение всех граждан ЕС региона доступом к скоростному Интернету до 2013 года; защита популяции осетровых до 2020 года.

На выполнение основных целей Дунайской Стратегии ЕС выделил 100 млрд. евро.