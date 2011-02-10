Какие вооружения Россия может разместить на Курилах

Акцент в перевооружении группировки войск и сил на Курильских островах должен быть сделан на новейших комплексах ПВО, создании авиабазы с развитой аэродромной сетью и пополнении Тихоокеанского флота кораблями и ракетными катерами, заявил РИА Новости член президиума общественного совета при министерстве обороны России Игорь Коротченко.

"Для гарантированного обеспечения российского суверенитета над Курильскими островами, помимо планового перевооружения дислоцированной там 18-й дивизии, необходимо развернуть на Курилах два дивизиона ЗРС С-400 "Триумф", прикрытие которых будут осуществлять ЗРПК "Панцирь-С1", береговой ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельными ракетами "Яхонт", а также несколько современных РЛС контроля воздушного пространства для обеспечения сплошного радиолокационного поля", - сказал Коротченко.

Кроме того, по его словам, после реконструкции существующих аэродромов и объектов аэродромной инфраструктуры на Курильских островах может быть развернута авиационная база, оснащенная новыми многофункциональными истребителями Су-35, поступление которых от промышленности ожидается в ближайшее время, а также противолодочными самолетами. "Морская компонента должна включать от четырех до шести ракетных катеров типа "Молния" и два-три корвета типа "Стерегущий", - сказал эксперт.

Как сообщал корреспондент УНИАН, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с министром обороны Анатолием СЕРДЮКОВЫМ и министром регионального развития РФ Виктором БАСАРГИНЫМ заявил о намерении разместить на Курилах современное вооружение.

«Все должны понимать, что острова Курильской гряды являются территорией РФ, на которую полностью и всецело распространяется наш суверенитет. Мы будем предпринимать все необходимые усилия для укрепления нашего присутствия на островах Курильской гряды. Это наша стратегическая линия, при развитии добрых отношений с соседями», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

А.СЕРДЮКОВ сообщил, что Минобороны до конца февраля проанализирует, сколько нужно нового вооружения.