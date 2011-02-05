Французские СМИ задали встряску Саркози

. Во Франции разразился скандал вокруг прибытия французской делегации на Саммит Евросоюза в Брюссель двумя президентскими самолетами.

Как сообщает сегодня французское издание Le Monde, накануне в пятницу, Президент Франции Николя САРКОЗИ и сопровождающие его лица прибыли с Парижа в Брюссель на Саммит Европейского Союза, преодолев при этом 300 км, разделяющие две столицы, на двух президентских самолетах. Это, в частности, большой аэробус «А330», который используется для транспортного обслуживания Президента Франции с 2010 года, и меньший самолет «Falcon Tx».

Издание напоминает, что сам Н.САРКОЗИ летом в 2010 году выдвинул требование к высоким правительственным чиновникам для осуществления служебных путешествий чаще пользоваться железнодорожным транспортом, а не самолетами. В данном случае, пишет Le Monde, путешествие с Парижа в Брюссель скоростной железной дорогой длится около 1 часа 20 минут. При этом час полета «А330» обходится около 20 тыс.евро, а «Falcon TX» - 7,7 тыс.

Французская пресса также отметила, что строительство и соответствующее переоборудование президентского самолета «А330» стоило в прошлом году 176 млн. евро государственных денег. Этот факт вызвал дискуссию во французском политикуме и обществе, ведь раньше для потребностей главы государства использовались два значительно меньших и более дешевых аэробуса «А319» (это такой, как сейчас у Президента Украины). Но в президентской администрации решение о замене самолетов обосновывают, в первую очередь, экологическими факторами: один самолет осуществляет вредных выбросов в воздух меньше, чем два.

Но этот аргумент не является адекватным в случае с путешествием по маршруту Брюссель – Париж, отмечает Le Monde.