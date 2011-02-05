Мубарак сложил полномочия главы правящей партии Египта
18:59, 05 февраля 2011Мир
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Назначен новый
Действующий президент Египта Хосни Мубарак, чьей отставки в течение двух недель добивается оппозиция, покинул пост генсека правящей в стране Национально-демократической партии. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Акции протеста сопровождаются столкновениями противниками и сторонниками президента Хосни Мубарака, в которых погибли сотни человек, а несколько тысяч получили ранения.
Ранее сообщалось, что руководство правящей Национально-демократической партии, включая сына президента страны Гамаля Мубарака, объявило о сложении с себя полномочий.
Новым генеральным секретарем партии назначен Хоссам Бадрави, являющийся членом либерального крыла партии. «Газета.Ru»
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