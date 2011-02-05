Мубарак сложил полномочия главы правящей партии Египта

Действующий президент Египта Хосни Мубарак, чьей отставки в течение двух недель добивается оппозиция, покинул пост генсека правящей в стране Национально-демократической партии. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Акции протеста сопровождаются столкновениями противниками и сторонниками президента Хосни Мубарака, в которых погибли сотни человек, а несколько тысяч получили ранения.

Ранее сообщалось, что руководство правящей Национально-демократической партии, включая сына президента страны Гамаля Мубарака, объявило о сложении с себя полномочий.

Новым генеральным секретарем партии назначен Хоссам Бадрави, являющийся членом либерального крыла партии. «Газета.Ru»

