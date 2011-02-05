Cомалийские пираты удерживают в плену 758 моряка

На сегодняшний день сомалийские пираты удерживают в плену 33 судна, на борту которых находятся 758 моряков. Прошедший, 2010 год стал рекордным по количеству заложников - пиратами были захвачены 1181 член экипажа судов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на заседании по случаю провозглашения темой Всемирного морского дня в 2011 году "Пиратство – оркестрируя реагирование" в Международной морской организации (ИМО).

Всемирный морской день определяет расстановку политических акцентов деятельности Международной морской организации на календарный год. В заседании принимали участие Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун, руководители организаций и программ ООН, представители объединений моряков и судовладельцев.

От Украины участие в мероприятии принял постоянный представитель Украины при ИМО, посол Украины в Великобритании.

В соответствии с темой Всемирного морского дня, ИМО рассчитывает предпринять все возможные политические средства для освобождения моряков, содержащихся в пиратском плену; пересмотреть указания относительно предотвращения и противодействия пиратству; активизировать предоставление государствами поддержки в направлении военно-морских сил в районы, опасные для нападений пиратов.

Для Украины, которая является автором многих инициатив в области борьбы с пиратством и вооруженными ограблениями судов, определенная тема Всемирного морского дня даст возможность активизировать усилия международного сообщества для преодоления пиратства, прежде всего – вблизи побережья Сомали, и способствовать решению задач социальной защиты моряков, ставших жертвами нападений пиратов, и их семей.