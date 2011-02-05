От огнестрельного ранения скончался журналист в Египте

В Египте скончался сотрудник местной газеты al-Ahram Ахмед Мухамед Махмуд, получивший огнестрельное ранение при освещении беспорядков в Каире, передает Радио Свобода.

Как сообщила телеканалу "Аль-Джазира" супруга умершего вчера египетского журналиста, он был ранен в голову 29 января, когда снимал на камеру с балкона своего дома столкновения между сотрудниками сил безопасности и протестующими.

Как сообщает Комитет по защите журналистов, это первый случай гибели представителя СМИ в Египте, освещающего антипрезидентские волнения в этой стране.

При исполнении профессиональных обязанностей в Египте были задержаны и подверглись нападениям многие иностранные журналисты.