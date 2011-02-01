США депортируют участника расстрелов во львовском гетто

Миграционный суд Детройта санкционировал депортацию лишенного гражданства США 88-летнего Джона Калимона, выходца из Украины, обвиняемого в пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны, сообщает РИА “Новости”.

По версии обвинения, Джон (изначально - Иван) Калимон служил в полиции во Львове, по крайней мере, с мая 1942 года по март 1944 года. Следствие считает, что он лично расстреливал мирных граждан, в том числе евреев, и участвовал в карательных операциях и зачистках гетто. Следователи считают, что обвиняемый причастен к так называемой "Большой операции" по ликвидации в августе 1942 года львовского гетто, в котором проживали, по оценкам американской стороны, 40 тысяч евреев.

Иск к Калимону в миграционном суде Детройта в сентябре 2009 года инициировал Минюст США, отдел спецрасследований которого (Office of Special Investigations, OSI) за последние 30 лет выиграл 107 аналогичных дел, в т.ч. дело Ивана Демьянюка.

Куда обвиняемый будет выслан, не сообщается. В США он прибыл в начале 1950-х годов из Германии.