Самый богатый человек мира вложит $8,3 млрд в страны Латинской Америки

Самый богатый человек в мире Карлос Слим объявил, что в 2011 году инвестирует 8,3 миллиарда долларов в экономическое развитие 19 стран Латинской Америки.

Наибольший объем инвестиций - 3,66 миллиарда долларов - приходится на Мексику. На Бразилию - 2,5 миллиарда, эти деньги пойдут на развитие телекоммуникационной сферы.

Журнал Forbes по состоянию на 2010 год оценил состояние Слима в 53,5 миллиарда долларов. Слим стал первым в истории рейтинга мексиканцем, поднявшимся на вершину пирамиды миллиардеров, замечает РИА "Новости".

Финансовое состояние Слима в Мексике основано на телекоммуникационной индустрии - ему принадлежат компании Telefonos de Mexico, Altria Group, Telcel and America Movil. Основным активом предпринимателя является холдинговая компания Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний. Слиму принадлежит также крупнейшая в Бразилии телекоммуникационная компания Embrate, его медиаимперия контролирует компании в Аргентине, Колумбии, Чили, Эквадоре, Парагвае, Перу и Уругвае.