США вводят против властей Белоруссии новые санкции

США ввели односторонние санкции в отношении ряда белорусских компаний, а также расширили список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщил госдепартамент.

"США прекратили действие документа, разрешающего американским гражданам совершать сделки с ОАО "Лакокраска" и ОАО "Полоцк Стекловолокно" - двумя дочерними компаниями государственного нефтехимического конгломерата "Белнефтехим". Все сделки с "Белнефтехимом" в настоящее время заблокированы", - приводит сообщение РИА "Новости".

Также США значительно расширяют список белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд в страну. "Мы применим ограничения (на въезд в США) к тем, кто является ответственным за действия и политику, связанные с событиями 19 декабря. США также работают над введением финансовых санкций в отношении ряда белорусских граждан", - говорится в сообщении.

"Критерием для включения в этот список является участие в действиях, направленных на подрыв демократического процесса и нарушение прав человека. США продолжают требовать немедленного освобождения всех содержащихся по стражей (участников оппозиционных акций), а также снятия с них всех обвинений. Мы будем пересматривать нашу политику в зависимости от действий, предпринимаемых белорусским правительством", - заявляет госдеп.

Госдепартамент отмечает, что принятые меры не направлены против граждан Белоруссии и США продолжат оказание помощи этой стране. "США планируют в этом году увеличить на 30 процентов объемы помощи, предоставляемой белорусскому гражданскому обществу, независимым медиа и демократическим политическим партиям".