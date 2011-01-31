Европейский Союз призывает Египет к сдержанности
Эштон: чтобы избегать жестокости
Европейский Союз призывает власти Египта и оппозиционеров к сдержанности.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня журналистам Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.
«Важно демонстрировать сдержанность, чтобы избегать дальнейшей жестокости», - сказала она.
К.ЭШТОН отметила, что Евросоюз очень внимательно следит за событиями в Египте и находится в постоянном контакте с делегацией ЕС в этой стране.
По ее словам, сегодня утром послы стран-членов ЕС в Брюсселе собрались по ее просьбе для подготовки обсуждения ситуации в Египте.
Верховный представитель ЕС выразила глубокое сожаление в связи с гибелью людей в столкновениях между манифестантами и полицией Египта и подчеркнула необходимость мирного и открытого диалога.
Она также отметила, что Европейский Союз остается готовым помочь Египту в демократических преобразованиях.
При этом, по словам К.ЭШТОН, выбирать будущее развитие страны должен народ Египта.
Она также призвала власти Египта освободить всех заключенных, задержанных во время манифестаций в стране, и уважать принципы демократии, верховенства права и права человека.
Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю в результате массовых выступлений оппозиции в Египте и столкновений с полицией около 150 человек погибли, сотни получили ранения.
Президент Египта Хосни МУБАРАК объявил о создании нового правительства и о намерении реализовать демократические реформы.