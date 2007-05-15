ЕС отказался от переговоров о новом соглашении с Россией

Европейский союз пока не готов начать переговоры о заключении нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, заявил верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер СОЛАНА.

"Мы надеялись начать переговоры о новом соглашении между ЕС и Россией на саммите, но, к сожалению, это оказалось невозможным, так как перед нами все еще стоит задача решить проблему, возникшую в связи с запретом России на импорт мяса и овощной продукции из Польши", - сказал Х.СОЛАНА в интервью РИА «Новости» в преддверии саммита Россия-ЕС, который пройдет 18 мая в Самаре.

Действующее соглашение вступило в силу в 1997 году, его срок истекает 1 декабря 2007 года. Польша в преддверии прошедшего в ноябре 2006 года в Хельсинки саммита Россия-ЕС наложила вето на начало переговоров по новому базовому договору, потребовав от Москвы отменить запрет на импорт польской пищевой продукции.

Временный запрет на поставки мяса и овощей из Польши Россия ввела в 2005 году в связи с подозрением, что польские предприятия реэкспортировали эту продукцию из третьих государств, представляющих опасность в ветеринарном и фитосанитарном плане.