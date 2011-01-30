Экс-глава МАГАТЭ объявил начало новой эры в Египте

Один из лидеров египетской оппозиции, бывший глава МАГАТЭ Мохамед эль-Барадеи впервые выступил перед толпой демонстрантов на площади Тахрир в центре Каира. Он провозгласил "начало новой эры". "Начатое нами невозможно обратить вспять", - заявил эль-Барадеи.

Как сообщается в редакционном блоге телеканала "Аль-Джазира", коалиция оппозиционных организаций, куда входит, в частности, запрещенное движение "Братья-мусульмане", выбрала бывшего главу МАГАТЭ представителем на переговоры с правительством.

Незадолго до выступления на площади Тахрир эль-Барадеи призвал президента Египта Хосни Мубарака немедленно подать в отставку. Он заявил телеканалу CNN, что Египет входит в переходный период, который требует формирования правительства национального единства и проведения свободных выборов.

В коротком интервью телеканалу CBS эль-Барадеи подчеркнул, что уход Мубарака позволит прекратить массовые волнения. "Вчера его призывали уйти в отставку. Сегодня звучат призывы отдать его под суд", - добавил лидер оппозиции.

Эль-Барадеи также подверг критике позицию США, заявив, что политика американской администрации внушает все меньше доверия. По его словам, США говорят о демократии и правах человека, одновременно оказывая поддержку диктатору.

Египет - ключевой союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, замечает Лента.ру. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в воскресенье выступила за "упорядоченный переход" власти в Египте, однако не стала требовать от Мубарака немедленной отставки.

Митинг на площади Тахрир проводится в нарушение комендантского часа. Перед его наступлением над площадью на малой высоте пролетели два истребителя, оглушив демонстрантов. Однако египетские военные не предпринимают мер для разгона участников выступлений.