Экс-кандидату в президенты Беларуси запретили подходить к окну

Экс-кандидату в президенты Беларуси Владимиру НЕКЛЯЕВУ, который вчера был отпущен из следственного изолятора и помещен под домашний арест, запрещено пользоваться Интернетом, телефоном и подходить к окнам.

Как сообщает Радио “Свобода”, об этом журналистам сказала супруга политика. По словам жены, В.НЕКЛЯЕВУ разрешено общаться только с ней и адвокатом. В квартире постоянно находятся сотрудники КГБ.

В тюрьме в Беларуси остаются около 30 подозреваемых по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года в Минске, в том числе три бывших кандидата в президенты.