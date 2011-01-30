Обама: простыми перетасовками Мубараку не отделаться

13:20, 30 января 2011
Мир
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Президент собрал советников

США заявили президенту Египта Хосни Мубараку, что простая перетасовка в правительстве недостаточна для выхода страны из кризиса, сообщает Би-би-си.

После встречи президента Обамы с ведущими сотрудниками в сфере национальной безопасности США Белый дом вновь призвал Мубарака к полномасштабной политической реформе.

Европейские лидеры призвали президента Египта избегать насилия против невооруженных демонстрантов и заявили, что демонстранты должны вести себя мирно.

 

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