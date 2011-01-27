Начальник украинского Генштаба сообщил НАТО план реформ

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО проинформировал начальников генеральных штабов стран НАТО о запланированных реформах в ВСУ.

Как сообщили УНИАН в Миссии Украины при НАТО, об этом шла речь на заседании Военного комитета Украина – НАТО на уровне начальников генеральных штабов, которое проходило под руководством председателя Военного комитета НАТО адмирала Джимпаоло Ди ПАОЛО в Брюсселе.

Г.ПЕДЧЕНКО отметил, что, несмотря на финансовые ограничения оборонного бюджета, процессы дальнейшего реформирования украинских Вооруженных сил проходят в соответствии с определенными Президентом Украины – Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины приоритетами, положениями Концепции дальнейшего реформирования ВСУ на 2011-2015 годы и проектом соответствующей государственной программы.

В частности, начальник Генштаба ВСУ отметил, что оптимизация системы управления и материально-технического обеспечения, улучшение возможностей видов и функциональных компонентов Вооруженных сил, конструктивное военное сотрудничество с НАТО, Европейским Союзом и ООН и в дальнейшем остаются приоритетами, которые будут реализовываться ВСУ в ближайшей перспективе.

Говоря о реформировании ВСУ, Г.ПЕДЧЕНКО отдельно отметил, что основные усилия в этой сфере будут сосредоточены на решении проблем и вопросов, которые влияют на уровень их боевой готовности. Поэтому на протяжении последующих пяти лет планируется: реформировать систему управления, комплектования и подготовки войск, нарастить полевую, морскую и воздушную выучку войск, повысить уровень исправности вооружения и военной техники, возобновить нерушимые запасы и улучшить состояние социальной защиты военнослужащих и членов их семей, а также обеспечить поднятие престижа военной службы.

Начальник Генштаба ВСУ также проинформировал коллег о путях развития конструктивного и прагматического военного сотрудничества с Организацией Североатлантического договора в краткосрочной перспективе.

В частности, было подчеркнуто, что в этой сфере основные усилия ВСУ сосредоточиваются на трех ключевых направлениях: оборонном планировании, развитии оперативных возможностей и участии в операциях по урегулированию кризисов.

Этим вопросам был посвящен и ряд двусторонних встреч Г.ПЕДЧЕНКО с европейскими коллегами, а именно: с руководителями Военных комитетов НАТО и Европейского Союза, начальниками генеральных штабов Великобритании, Литвы, Венгрии, Австрии, Финляндии, США, Польши, Российской Федерации, Молдовы и Швеции, а также с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе.

Так, во время встречи Г.ПЕДЧЕНКО с председателем Военного комитета НАТО были обсуждены вопросы о текущем состоянии и перспективах наполнения практического сотрудничества между ВСУ и НАТО в сферах, которые представляют взаимный интерес: повышение оперативных возможностей и оперативной взаимосовместимости, а также участие подразделений ВСУ в операциях по поддержанию мира под руководством НАТО и Сил реагирования НАТО. Особое внимание было уделено реализации инициатив Альянса, в которых принимают участие подразделения и личный состав ВСУ, в частности, Штабных элементов партнерства, Концепции оперативных возможностей и Процесса планирования и оценки сил.