Совет муфтиев России осудил теракт в аэропорту Домодедово, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

"Виновникам этого теракта - заказчикам и исполнителям - мы напоминаем предостережение Всевышнего, запечатленное в Коране: "Тот, кто умышленно принесет смерть, его последним местом будет геенна огненная".

Исполнителей этого злодеяния, всех, кто несет гибель и творит зло, настигнет заслуженная кара всевышнего Аллаха!" - говорится сообщении, подписанном председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином.

В сообщении также выражаются соболезнования родным и близким погибших.