Совет муфтиев России осудил теракт в аэропорту Домодедово
04:47, 25 января 2011Мир
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"Предостережение запечатлено в Коране"
Совет муфтиев России осудил теракт в аэропорту Домодедово, сообщает РосБизнесКонсалтинг.
"Виновникам этого теракта - заказчикам и исполнителям - мы напоминаем предостережение Всевышнего, запечатленное в Коране: "Тот, кто умышленно принесет смерть, его последним местом будет геенна огненная".
Исполнителей этого злодеяния, всех, кто несет гибель и творит зло, настигнет заслуженная кара всевышнего Аллаха!" - говорится сообщении, подписанном председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином.
В сообщении также выражаются соболезнования родным и близким погибших.
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