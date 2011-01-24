Количество пострадавших в Домодедово возросло до 168

Количество пострадавших в результате взрыва в московском аэропорту «Домодедово» увеличилось до 168 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В лечебные учреждения Москвы и Московской области госпитализированы 74 человека, 94 пострадавшим помощь оказана амбулаторно», - говорится в сообщении.

По информации Минздравсоцразвития России, у большей части госпитализированных – минно-взрывные травмы.

По словам министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяны ГОЛИКОВОЙ, 41 пострадавший находится в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в московском аэропорту «Домодедово» произошел взрыв. Количество погибших на данный момент составляет 35 человек: 31 погиб на месте, трое скончались в подмосковных больницах, один - в карете "скорой помощи", сообщил замглавы министерства Максим Топилин на совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях.