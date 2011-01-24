Причины катастрофы Ту-154 Качиньского - версия украинского эксперта

Украинские эксперты называют причиной катастрофы Ту-154, в которой погиб Президент Польши Лех Качинский, непрофессионализм экипажа и диспетчерской службы аэродрома Смоленска.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции заслуженный штурман-испытатель СССР Олег КОРШУНОВ.

«Нет никаких сомнений в том, что главным виновником катастрофы является экипаж, в первую очередь командир и второй пилот, которые, находясь под психологическим прессингом в виду присутствия на борту высокопоставленных пассажиров, не осмелились уйти на второй круг или на запасной аэродром, и до последнего момента надеялись на то, что смогут посадить самолет в Смоленске», - сказал О.КОРШУНОВ.

Он пояснил, что второй пилот после озвученной им команды «уходим» был обязан взять управление на себя и предпринять все меры по немедленному прекращению снижения и переводу самолета в набор высоты, если он понимал, что командир этого делать не собирается.

О.КОРШУНОВ подчеркнул, что члены экипажа имели очень небольшое количество часов налета и в связи с этим не имели необходимого опыта для подобного рода полетов. «Образно говоря, пилоты на последних секундах полета находились в состоянии глубочайшего ступора, поскольку ни на что не реагировали и ничего не предпринимали даже для спасения собственной жизни», - сказал О.КОРШУНОВ.

По его мнению, диспетчерская служба аэродрома «Смоленск», которая руководила посадкой самолета, также повела себя непрофессионально, что стало одной из причин авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, российский МАК в окончательном рапорте назвал основной причиной этой авиакатастрофы попытки пилотов посадить машину „любой ценой” якобы из-за давления высокопоставленных должностных лиц на борту.

В то же время, по данным польских экспертов, пилоты не пытались посадить машину, а лишь подошли к высоте принятия решения - 100 метров - откуда пытались отойти на второй круг, но не успели этого сделать.

Польские власти считают ответственными за катастрофу также и россиян, которые, осознавая невозможность посадки в таких погодных условиях, позволили пилотам подойти к высоте принятия решения, дезинформировали о правильности курса посадки и поздно приказали прекратить снижение.