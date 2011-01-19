Глава КНР признал наличие проблем с правами человека
23:35, 19 января 2011Мир
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"Еще многое предстоит сделать"
В ходе совместной пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой глава КНР Ху Цзиньтао признал, что в Китае "еще многое предстоит сделать" в области прав человека, сообщает Би-би-си. Однако он также добавил, что его страна "добилась в этой сфере колоссального прогресса".
Президент США Барак Обама, в свою очередь, высоко оценил отношения Америки с Китаем, отметив, что обе страны весьма заинтересованы в успехах друг друга.
Такие заявления лидеры двух стран сделали после переговоров в Белом доме.
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