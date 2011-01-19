Официальный Минск грозит Польше ответными мерами

Минск сожалеет о введении Польшей запрета на въезд для ряда представителей Беларуси и предупреждает об ответных мерах в адрес Варшавы, говорится в комментарии пресс-секретаря белорусского МИД Андрея Савиных, размещенном на сайте министерства.

Во вторник польское агентство PAP со ссылкой на источник в МИД сообщило, что Варшава запретила въезд в страну президенту Лукашенко и ряду белорусских чиновников. Список лиц, которым запрещено въезжать на территорию Польши, стал ответом из Варшавы на разгон акции оппозиции в Минске и аресты.

"Мы с большим сожалением восприняли информацию о введении польской стороной визовых ограничений. Это конъюнктурное и поспешное решение, свидетельствующее о выборе польской стороной конфронтационного пути, - говорится в комментарии.

Санкционное мышление углубляет разделительные линии и разрушает доверие. Опыт последних десятилетий со всей очевидностью доказывает бесперспективность такого пути.

Решение польских властей не оставляет нам выбора. Республика Беларусь будет вынуждена пойти на адекватные по содержанию ответные меры.

Тем не менее, мы сохраняем уверенность, что у нас и наших европейских партнеров есть возможность отойти от конфронтационных сценариев и вернуться к предметному и практическому взаимодействию в интересах всех сторон..."