Жена президента Туниса увезла с собой 1,5 тонны золота

Супруга экс-президента Туниса Зин аль-Абидин бен Али - Лейла - при бегстве из страны увезла с собой 1,5 т золота, передает немецкий телеканал N24 со ссылкой на французскую прессу, которая располагает сведениями, полученными от анонимных источников.

Согласно данным французских СМИ, супруга экс-президента села в самолет, вылетавший, предположительно, в направлении Дубая, имея с собой слитки стоимостью 45 млн евро. Как сообщается, узнав о запросе Лейлы бен Али, глава банка, где хранилось золото президентской четы, сначала не хотел выдавать драгоценный металл, и только личный звонок тогда еще действующего президента смог разрешить ситуацию.

Менее удачно для ныне свергнутого президента может обернуться ситуация со швейцарскими банками, где у З.бен Али имеются вклады, замечает РосБизнесКонсалтинг. В Министерстве внутренних дел Швейцарии сегодня сообщили, что счета З.бен Али в банках страны могут быть заблокированы. Однако для этого требуется правовое обоснование (судебный процесс против бывшего диктатора в Тунисе), которого пока нет.