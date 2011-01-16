Шведских охотников в Тунисе приняли за боевиков

Неизвестные избили шведских охотников-туристов, когда те направлялись в одну из гостиниц города Тунис, где из-за беспорядков введено чрезвычайное положение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на шведское радио SR.

"На группу напала... толпа, когда охотники выходили из такси. До гостиницы было метров десять. Поскольку охотников было 13 человек, то ехали они в разных машинах", - сказала в интервью радио шведский гид и владелица компании "Шведские охотничьи поездки" Ингер Экхардт.

По ее словам, туристы приехали в Тунис неделю назад для охоты на диких свиней. В воскресенье они направлялись в гостиницу для того, чтобы переночевать там, так как их авиарейс в Швецию был отменен.

Экхардт отметила, что охотники шокированы, однако никто серьезно не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. Сейчас группу туристов охраняет полиция. "В полиции нам пообещали эскорт и гостиницу, у меня такое ощущение, словно тяжелый камень упал с сердца", - сказала шведская предпринимательница.

Она отметила, что неделю назад, когда охотники только приехали в Тунис, ситуация в стране не была еще настолько серьезной.

Ранее сообщалось, что полиция задержала группу вооруженных людей, устроивших стрельбу около офиса оппозиционной Прогрессивной демократической партии (PDP). Как сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение, у четвертых из задержанных при себе оказались немецкие паспорта, а еще у двоих - шведские. Как добавляет Agence France-Presse, иностранцы были хорошо вооружены и передвигались по городу на трех такси.