Племянник экс-президента Туниса скончался от ножевых ранений

Родственник свергнутого президента Туниса Зин эль-Абидин Бена Али скончался в больнице от ножевого ранения, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на работников больницы.

Племянник второй жены свергнутого президента Имед Трабельси умер 14 января. Обстоятельства, при которых Трабельси получил смертельное ранение, остаются невыясненными. Не исключено, что к убийству был причастен один из его деловых партнеров.

Трабельси, который считался любимцем среди многочисленных племянников бен Али, нажил состояние на сделках с недвижимостью. Он также сотрудничал с французской фирмой Conforama, торгующей мебелью. В мае 2010 года Трабельси фактически провозгласил себя мэром города Ла-Гулетт (Хальк аль-Уэди) на севере Туниса.

В субботу начали поступать сообщения об арестах неуспевших покинуть страну родственников и приближенных свергнутого вождя. В частности, были задержаны глава президентской охраны Али ас-Сараяти, а также зять президента Салим Шайбуб.

Часть родственников, в том числе его супруга, находятся вместе с бен Али в Объединенных Арабских Эмиратах.