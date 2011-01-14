Президент Туниса запретил расстрелы демонстраций

Президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али заявил, что отдал приказ не стрелять в людей, участвующих в массовых акциях протеста, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Бен Али пообещал также снизить цены на сахар, молоко, хлеб и ослабить цензуру в интернете, уточняет агентство Associated Press.

Глава государства также дал понять, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на очередных президентских выборах. Как поясняет AP, он заявил, что не следует отменять предельный возраст для кандидатов в президенты, который в Тунисе составляет 75 лет, а самому Бен Али сейчас 74. Бен Али находится у власти уже 23 года, в последний раз он переизбирался в октябре 2009 года, набрав чуть менее 90 процентов голосов.

Бен Али обратился к гражданам в третий раз с начала волнений в стране и во второй раз за последнюю неделю. В первом обращении он обвинил оппозиционные движения в придании беспорядкам политической окраски. Затем 10 января президент пообещал создать 300 тысяч рабочих мест в течение двух лет и заявил, что протестующие совершают теракты, спланированные из-за рубежа.

Между тем в среду Бен Али отправил в отставку министра внутренних дел страны, на которого оппозиция возложила вину за жестокие меры в отношении протестующих. Всего, по неофициальным данным правозащитников, в результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка погибли не менее 66 человек. По официальным - 23. Недовольство протестующих вызывают высокие цены, безработица, особенно среди молодежи, и коррупция.