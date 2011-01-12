Польские эксперты: диспетчеры дезинформировали пилотов Качинского

Диспетчеры Смоленского аэродрома предоставляли пилотам польского правительственного самолета 10 апреля 2010 года неправдивую информацию о правильности курса посадки.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом идет речь в заключениях польских экспертов, которые были направлены российскому МАК в виде замечаний к проекту рапорта причин Смоленской трагедии.

"(Экипаж самолета) был дезинформирован о якобы правильном курсе посадки", - отмечено в документе.

Польские эксперты также отметили, что работник Смоленского аэродрома, который следил за посадкой польского правительственного самолета в его конечной фазе, "практически не имел опыта в этой работе".

По их данным, за год до катастрофы он выполнял эту работу лишь семь раз, причем только один раз - в условиях плохой погоды.

По мнению польских аналитиков, предоставление диспетчером данных о курсе, с учетом также значительной погрешности устаревших радаров аэродрома, повлияло на "конечный результат полета".

Как сообщал УНИАН, Польша направила МАК почти 150 страниц замечаний к проекту рапорта причин катастрофы в декабре прошлого года.

МАК сегодня обнародовал окончательный рапорт причин катастрофы, в котором всю вину за трагедию возложил на польских пилотов, заявив, что действия диспетчеров не были причиной аварии, которая унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Леха Качинского.