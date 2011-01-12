Застрявших в Доминикане украинцев наконец отправили домой

Самолет с украинскими туристами в среду, 12 января, в 17.50 по киевскому времени (11.50 по местному времени) вылетел из Доминиканской Республики в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «АэроСвит».

В ночь на среду, 12 января т.г., за пассажирами в Доминиканскую Республику был направлен резервный самолет Boeing 767 из Киева. Прибытие рейса из Доминиканской Республики в Украину ожидается в ночь на четверг в 4.00 по киевскому времени.

Таким образом, общая задержка рейса Пунта Кана – Киев составила примерно 2,5 суток.

Как отмечают в компании, в понедельник вечером (10.01.2011, в 18.50 по местному времени) авиакомпания "АэроСвит" не смогла обеспечить выполнение чартерного рейса Пунта Кана – Киев, поскольку у экипажа возникли сомнения в кондиционности топлива после заправки самолета в аэропорту Punta Cana International.

В 23.00 по местному времени 10 января в результате выполнения необходимых процедур, тестирования систем самолета и консультаций экипажа с Центром контроля техобслуживания авиакомпании в Киеве, было принято окончательное решение о переносе авиарейса.

После этого сотрудники доминиканского представительства туроператора M.I.B.S TRAVEL, партнера авиакомпании "АэроСвит", приступили к поиску и бронированию для пассажиров мест в отелях. До 2:00 доставка и поселение всех туристов (более 220 человек) были завершены.

При этом в компании опровергают появившиеся сообщения со ссылкой на пассажиров о проблемах с жильем для не вылетевших пассажиров. По данным авиакомпании, в основном пассажиры отложенного рейса были размещены в гостиницах системы Barcelo Bavaro, в том числе 145 человек - в 5-звездочном Barcelo Bavaro Palace Deluxe. Во всех отелях питание было обеспечено по системе "все включено".

Авиакомпания "АэроСвит" выполняет чартерные рейсы Киев – Пунта Кана – Киев совместно с туроператором M.I.B.S TRAVEL.

Как сообщалось, из-за проблем с самолетом из Пунта-Каны не смогли вылететь около 220 украинских туристов.