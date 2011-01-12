Ярослав Качинский считает рапорт МАК «издевательством над Польшей»

Лидер самой популярной польской оппозиционной партии "Право и справедливость" и родной брат погибшего в Смоленской авиакатастрофе главы Польского государства Леха Качинского Ярослав КАЧИНСКИЙ считает обнародованный сегодня в Москве рапорт о причинах трагедии "издевательством над Польшей".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

Он назвал безосновательным возложение Межгосударственной авиационной комиссией ответственности за катастрофу на польских пилотов.

"Рапорт МАК - это издевательство над Польшей. Обвиняет польских пилотов и Польшу вполне односторонне и, по большому счету, без всяких доказательств", - сказал он.

По его оценке, российская комиссия не предоставила никаких доказательств давления на пилотов со стороны президента Леха Качинского и генерала Анджея Блазика.

"Есть лишь спекуляции", - отметил Я.КАЧИНСКИЙ.

Он также сказал, что такой рапорт стал возможным из-за того, что польские власти не добивались переведения следствия о причинах авиакатастрофы от россиян полякам.

Я.КАЧИНСКИЙ также отметил, что возглавляемая им партия будет добиваться в польском Сейме принятия решения об отклонении рапорта МАК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, МАК презентовал в Москве окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы, в котором основную вину за катастрофу возложил на польских пилотов, которые попытались посадить машину в условиях сильного тумана. В авиакатастрофе погибли 96 человек.

Премьер Польши Дональд ТУСК в конце декабря 2010 года назвал «бездискуссионно» неприемлемым проект рапорта причин Смоленской катастрофы, который в октябре полякам передали россияне. В проекте рапорта вся вина за авиакастрофу под Смоленском возлагалась на польских пилотов. Польская сторона направила МАК 150 страниц замечаний к их 210-страничному документу.

После обнародования сегодня в Москве рапорта МАК Д.ТУСК прервал отпуск и вернулся из-за границы в Варшаву.