В Беларуси перекрыли эфир «Авторадио» за «призывы к экстремизму»

Сегодня в Беларуси прекратило свое вещание "Авторадио" в связи с аннулированием Министерством информации разрешения на использование радиочастоты.

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси.

"Это решение принято 11 января Республиканской комиссией по телевидению и радиовещанию. Согласно документу, подписанному министром информации Олегом ПРОЛЕСКОВСКИМ, "Авторадио" допустило нарушения творческой концепции. Еще одно замечание Мининформации касается того, что 16 декабря в эфире программы радиостанции "Авторадио" прозвучали призывы к экстремистской деятельности", - сообщил директор "Авторадио" Юрий БАЗАН.

В то же время, по его словам, в документе не указано, какая информация была воспринята Министерством информации как призыв к экстремистской деятельности. "Но мы предполагаем, что речь идет о рекламных материалах кандидатов в Президенты Беларуси Андрея САННИКОВА и Владимира НЕКЛЯЕВА. Мы их действительно размещали в эфире, и в них, к примеру, была такая фраза: "Судьба страны решается не на кухне, а на Площади". Но разве можно в этих словах увидеть призыв? Тем более, что "Авторадио" во время избирательной кампании не получало замечаний ни от Центризбиркома, ни предупреждений от Министерства информации", - добавил Ю.БАЗАН.

Директор "Авторадио" также сообщил, что руководство станции намерено обжаловать решение Министерства информации в суде.