Европарламенту предлагают исключить Беларусь из «Восточного партнерства»

Группа народных партий Европейского парламента выступает за исключение Беларуси из программы ЕС «Восточное партнерство».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил заместитель председателя группы Гуннар ХОКМАРК.

«Мы не можем более мириться с тем, чтобы авторитарный режим Беларуси получал преимущества, будучи участником «Восточного партнерства», созданного для продвижения восточных соседей к Европейскому Союзу, пока режим действует как брутальная диктатура», - подчеркнул он.

Депутат Европарламента отметил, что действия белорусских властей против демонстрантов в центре Минска 19 декабря недопустимы, и ЕС должен дать на них адекватный ответ.

«В таких условиях нет комнаты для Беларуси в «Восточном партнерстве», - подчеркнул Г.ХОКМАРК.

Он также выразил убежденность в том, что Парламентская Ассамблея EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства») должна быть созвана без участия Беларуси.

«Мы должны сделать все что возможно для помощи нашим партнерам, которые борются за демократию и верховенство права, и сделать их ближе к ЕС», - подчеркнул депутат Европарламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня во второй половине дня в Европарламенте состоится совместное заседание Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента, подкомитета по правам человека, делегаций Европарламента по связям с Беларусью и в ассамблее EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства»).

19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в Президенты.