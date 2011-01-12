МАК передал окончательный отчет о катастрофе самолета Качиньского Польше

Сегодня в здании Межгосударственного авиационного комитета (МАК) состоялась передача Окончательного отчета по результатам расследования катастрофы самолета Ту-154М бортовой номер 101 Республики Польша, произошедшей 10 апреля 2010 года в районе аэродрома Смоленск «Северный», расследование которой проводилось Технической комиссией МАК.

Об этом УНИАН сообщил в МАК.

«В соответствии со Стандартом 6.4 Приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации, на основании положений которого, по решению Правительств Российской Федерации и Республики Польша, проводилось расследование, Окончательный отчет направлен Председателем Технической комиссии в адрес Уполномоченного представителя Республики Польша через Посольство Республики Польша в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года глава польского правительства Дональд ТУСК назвал "бездискуссионно неприемлемым" подготовленный россиянами рапорт о причинах Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Польши Леха Качинского.

Поляки передали россиянам 150 страниц замечаний к 210-страничному документу МАК.

По неофициальным данным, МАК в своем рапорте возложил основную вину за катастрофу на пилотов правительственного самолета и абсолютно не анализировал корректность работы диспетчеров Смоленского аэродрома, действия которых, по мнению ряда обозревателей, также могли стать одной из причин трагедии.