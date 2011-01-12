Сайт WikiLeaks закроется, если не изменится ситуация с его финансированием, заявил основатель проекта Джулиан Ассанж в интервью французской радиостанции Europe1.

По словам Ассанжа, проект теряет 500 тысяч евро еженедельно из-за того, что все счета, на которые ранее приходили пожертвования, заблокированы. Кроме того, основатель WikiLeaks пожаловался на то, что находится под постоянным полицейским наблюдением.

При этом глава WikiLeaks отметил, что несмотря на сильное давление, проект развивается быстрее, чем когда-либо. "За последние три месяца мы опубликовали больше материалов, чем за весь прошлый год. К тому же, увидев, как власти давят на WikiLeaks и на меня лично, люди стали активно поддерживать нас", - приводит его слова Лента.ру.

По его словам, руководство проекта старается "отвечать ударом на удар", но борьба с конкретными обидчиками отнимает много времени. "Мы подозревали государства в злоупотреблении властью и в том, что они манипулируют крупными компаниями, но теперь у нас есть наглядные свидетельства этого", - заявил основатель WikiLeaks.