День памяти защитников Геок-Тепе пройдет в Туркмении

В Туркмении 12 января отмечают День памяти (Hatyra güni), посвященный защитникам Геок-Тепе, павшим во время осады крепости русскими войсками 130 лет назад, сообщает РИА "Новости".

На всех зданиях приспущены государственные флаги, в мечетях страны пройдут траурные богослужения, будут даны поминальные жертвоприношения.

Главные траурные мероприятия Дня памяти пройдут в райцентре Геок-Тепе в 50 километрах от Ашхабада. Здесь на месте, где раньше была крепость, после обретения Туркменистаном независимости в 1991 году была построена мемориальная мечеть, где и состоится главное поминальное жертвоприношение, посвященное памяти защитников крепости.

В церемонии примут участие делегации со всех пяти велаятов (областей) страны.

Традиционно в траурных мероприятиях Дня памяти примет участие президент Туркмении, который, как ожидается, выступит с короткой речью.

Штурм Геоктепинской крепости - центральное сражение 2-й Ахал-Текинской экспедиции 1880-1881 годов, в результате которой к Российской империи была присоединена Туркмения.