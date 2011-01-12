День памяти защитников Геок-Тепе пройдет в Туркмении
130 лет назад страну присоединили к России
В Туркмении 12 января отмечают День памяти (Hatyra güni), посвященный защитникам Геок-Тепе, павшим во время осады крепости русскими войсками 130 лет назад, сообщает РИА "Новости".
На всех зданиях приспущены государственные флаги, в мечетях страны пройдут траурные богослужения, будут даны поминальные жертвоприношения.
Главные траурные мероприятия Дня памяти пройдут в райцентре Геок-Тепе в 50 километрах от Ашхабада. Здесь на месте, где раньше была крепость, после обретения Туркменистаном независимости в 1991 году была построена мемориальная мечеть, где и состоится главное поминальное жертвоприношение, посвященное памяти защитников крепости.
В церемонии примут участие делегации со всех пяти велаятов (областей) страны.
Традиционно в траурных мероприятиях Дня памяти примет участие президент Туркмении, который, как ожидается, выступит с короткой речью.
Штурм Геоктепинской крепости - центральное сражение 2-й Ахал-Текинской экспедиции 1880-1881 годов, в результате которой к Российской империи была присоединена Туркмения.