В секторе Газа убит один из командиров "Исламского джихада"

В результате рейда израильской авиации в секторе Газа убит один из командиров группировки "Исламский джихад", сообщает корреспондент Радио Свобода.

По сообщению палестинского информационного агентства, ВВС Израиля нанесли прицельный удар по 25-летнему Мухаммаду Джамилю ан-Наджару, который в это время ехал на мотоцикле по шоссе на юге сектора Газа.

Боевик, уничтоженный израильской авиацией в секторе Газа, готовил масштабный теракт на территории Израиля, сообщила со своей стороны пресс-служба Армии обороны Израиля. "Целью ВВС Израиля был оперативник "Исламского джихада" Мухаммед Наджар, 1987 года рождения, который был причастен к планированию масштабной террористической атаки в самом сердце Израиля. Было зафиксировано прямое попадание", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Военные утверждают, что операция, проведенная совместно с контрразведчиками из Общей службы безопасности (ШАБАК), сорвала планы палестинских боевиков.

Боевое крыло "Исламского джихада" - "Бригады аль-Кудс" - взяло ответственность за последние обстрелы юга Израиля, где в минувшую субботу были ранены трое сельскохозяйственных рабочих из Таиланда. Всего с начала года боевики, по подсчетам израильских военных, выпустили свыше 20 ракет и мин.

Единомышленники ан-Наджара уже пообещали отомстить за его смерть, несмотря на то, что правящая в Газе группировка ХАМАС неоднократно призывала второе по силе движение "Исламский джихад" прекратить эскалацию напряжённости.

Лидеры ХАМАСа вновь заявили, что заставят остальные группировки воздерживаться от актов насилия и обстрелов.