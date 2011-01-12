В Москве задержаны лидеры националистических движений

Во вторник к московскому Кремлю ввиду угрозы массовых беспорядков были стянуты тысячи милиционеров. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на городское управление милиции, на Манежной площади задержаны десять человек (ранее сообщалось о 40), среди которых несколько лидеров националистических движений.

Одному из них, лидеру движения "Славянская сила", как сообщается, грозит арест на 15 суток – за неповиновение сотрудникам милиции. Лидер другой националистической организации "Русский образ" отпущен из ОВД "Якиманка" без предъявления обвинений. С одним из руководителей Движения против нелегальной иммиграции, также задержанным на Манежной, журналистам связаться не удалось

Во вторник днем милиция оцепила площадь после призывов в Интернете так называемого "Движения 11 декабря", созданного после гибели болельщика "Спартака" Егора Свиридова, вновь собраться на Манежной площади. Месяц назад акция памяти Свиридова переросла в массовые беспорядки, в которых пострадали более 30 человек.