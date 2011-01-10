Приговор Ходорковскому и Лебедеву обсудят в Европарламенте

Подкомитет Европарламента по правам человека обсудит в понедельник новый приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ассамблеи.

"Подкомитет по правам человека обсудит недавний второй судебный процесс и признание виновными Михаила Ходорковского и Платона Лебедева", - говорится в пресс-релизе.

Ранее Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность нарушениями, допущенными во время рассмотрения в суде дел Ходорковского и Лебедева.

Критически о приговоре отозвалисьпрезидент Европарламента, немецкие политики, включая канцлера Меркель, и представители США. Под сомнение поставлена возможность приема России во Всемирную торговую организацию.