Приговор Ходорковскому и Лебедеву обсудят в Европарламенте
01:37, 10 января 2011Мир
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ЕС выразил серьезную обеспокоенность
Подкомитет Европарламента по правам человека обсудит в понедельник новый приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ассамблеи.
"Подкомитет по правам человека обсудит недавний второй судебный процесс и признание виновными Михаила Ходорковского и Платона Лебедева", - говорится в пресс-релизе.
Ранее Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность нарушениями, допущенными во время рассмотрения в суде дел Ходорковского и Лебедева.
Критически о приговоре отозвалисьпрезидент Европарламента, немецкие политики, включая канцлера Меркель, и представители США. Под сомнение поставлена возможность приема России во Всемирную торговую организацию.
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