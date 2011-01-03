Французы мрачнее всех в мире видят 2011 год (опрос)

Французы мрачнее всех в мире представляют себе будущий 2011 год: 61% жителей страны ожидают, что наступивший год будет сопряжен с новыми экономическими трудностями, тогда как средний процент пессимистов в мире составил 28%.

Как передает РИА «Новости», об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в 53 странах мира компанией BVA и Gallup International. Всего с 11 октября по 13 декабря были опрошены 64 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.

На вопрос, будет ли следующий год, по сравнению с 2010-м, годом экономических трудностей или, напротив, годом процветания, 61% французов выбрали первый вариант. При этом в 2009 году процент пессимистов во Франции равнялся 51%. В Италии с ними согласились 41% населения, в Испании - 48%, в Великобритании - 52%, а в Германии - лишь 22%. Оказалось, что экономическое благополучие страны и ожидания населения иногда имеют обратную зависимость. Всего 3% французов ждут, что 2011 год будет лучше предыдущего, тогда как во Вьетнаме насчитывается 70% оптимистов, а в Нигерии в лучшее будущее верят 72%. Россия, в свою очередь, занимает среднюю позицию, демонстрируя схожие результаты с Таджикистаном, Азербайджаном и Германией. Эксперты объясняют французское первенство тем, что французам не хватает традиционной заботы со стороны социально ориентированного государства.

Социологи также спросили, как людям видится их личная ситуация в 2011 году: будет ли они лучше, хуже, или такой же, как в 2011 году. Жители Франции оказались очень чуткими к глобальному положению вещей, но только 37% из них опасаются за свое личное экономическое положение. В России опасения за свое будущее разделяют 48% опрошенных, в Сербии - 51%, а в Чехии - 38%. В Украине за свое будущее в 2011 году беспокоятся также 37% населения. При этом в Афганистане, Пакистане и Ираке на свое будущее с пессимизмом смотрят лишь 14%, 29% и 12% населения, а в Нигерии 80% ожидают улучшения личной ситуации.