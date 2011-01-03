США удивлены арестом Немцова

США выразили удивление в связи с административным арестом на 15 суток российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

"Несколько месяцев назад мы были обрадованы решением московских властей отказаться от своей прежней политики и разрешить проведение мирных демонстраций 31 числа каждого второго месяца", - говорится в заявлении официального представителя совета по национальной безопасности (СНБ) США Майка Хаммера, переданном российским журналистам.

"Поэтому мы были удивлены известием о том, что некоторые из демонстрантов были задержаны 31 декабря, и некоторые из них, в том числе Борис Немцов, были приговорены к длительному аресту за то, что выглядит как осуществление их конституционных прав", - подчеркнул Хаммер.

Хаммер напомнил, что президент США Барак Обама встречался с Немцовым во время своего визита в Москву в 2009 году.

"Президент Обама встретился с Борисом Немцовым в Москве в июле 2009 года и продолжает восхищаться его работой по стимулированию демократического развития России", - сказал представитель СНБ США.

Предновогодние акции протеста в Москве, напоминает РИА "Новости" - одна санкционированная и одна несанкционированная - собрали несколько сотен человек, а десятки участников, в том числе оппозиционные лидеры Эдуард Лимонов, Борис Немцов и Илья Яшин, примерно за шесть часов до наступления Нового года были задержаны. Мировой суд Тверского района Москвы приговорил Немцова к 15 суткам административного ареста за неповиновение милиции во время митинга 31 декабря.