Мехико поставил рекорд по числу жителей старше 100 лет

Рекордное количество жителей старше 100 лет, 410 человек, зарегистрировано в Мехико, сообщает Институт социальной помощи пожилым людям мексиканской столицы.

Как передает РИА "Новости", 299 долгожителей из них женщины, 111 - мужчины.

Кроме того, говорится в докладе Института социальной помощи, в Мехико проживают около 465 тысяч человек старше 80 лет.

По мнению составителей доклада, увеличение доли пожилых людей (старше 80 лет) в населении столицы связано с повышением уровня жизни людей и улучшением столичной системы здравоохранения.

Больше всего долгожителей в мексиканской столице проживает в районе Густаво-Мадеро - 74,5 тысячи, говорится в докладе.