Мехико поставил рекорд по числу жителей старше 100 лет
02:08, 03 января 2011Мир
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Всего 410 долгожителей
Рекордное количество жителей старше 100 лет, 410 человек, зарегистрировано в Мехико, сообщает Институт социальной помощи пожилым людям мексиканской столицы.
Как передает РИА "Новости", 299 долгожителей из них женщины, 111 - мужчины.
Кроме того, говорится в докладе Института социальной помощи, в Мехико проживают около 465 тысяч человек старше 80 лет.
По мнению составителей доклада, увеличение доли пожилых людей (старше 80 лет) в населении столицы связано с повышением уровня жизни людей и улучшением столичной системы здравоохранения.
Больше всего долгожителей в мексиканской столице проживает в районе Густаво-Мадеро - 74,5 тысячи, говорится в докладе.
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