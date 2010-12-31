Обама одобрил действия Украины

Президент США Барак Обама высоко оценил действия Украины, которая вывезла со своей территории большую часть имеющегося у нее высокообогащенного урана, сообщает Reuters.

В апреле 2010 года состоялась встреча президентов США и Украины Барака Обамы и Виктора Януковича, по итогам которой было объявлено об отказе Киева от высокообогащенного урана.

В пятницу украинский МИД сообщил, что Украина избавилась от большей его части.

Высокообогащенный уран с Украины передается в Россию.

По мнению Обамы, эти действия Украины демонстрируют ведущую роль страны в поддержании курса на то, чтобы ядерное оружие не попало в руки террористических организаций, и на создание мира без ядерного оружия. Украина полностью откажется от использования высокообогащенного урана и переориентирует исследовательские центры на работу с низкообогащенным топливом к 2012 году. Общий объем высокообогащенного урана на момент подписания соглашения с США о вывозе составлял 90 килограммов. В четверг в РФ были вывезены 50 килограммов.